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Şarkıcı Linet: Asker kaçağıyım

Önceki gün sahneye çıkan şarkıcı Linet, “İsrail’de doğdum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım bu arada” dedi.

18 Ekim 2021 Pazartesi 12:43
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Şarkıcı Linet: Asker kaçağıyım
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Ünlü şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam İstanbul Yeşilköy’de bir açılışta konser verdi.

İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkı söyleyen 46 yaşındaki Linet, şöyle konuştu:

"İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum.
Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler.
Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim."

İlk albümünü 10 yaşında İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Linet
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