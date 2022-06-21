Şarkıcı Sefo valilik talimatı ile sahneden indirildi!

"Bilmem mi" şarkısıyla popüler olan Sefo'yu kızdıran bir olay yaşandı. Sefo adıyla bilinen rapçi Seyfullah Sağı

Bodrum’daki konserinde gece 00.30’da sahneden indirildi. Sefo valilik kararıyla sahneden indirildiğini söyleyerek isyan etti.

Sahneden indikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösteren Sefo, “Bu saçmalık ya bu yasak 01.00’e kadar değil miydi?” dedi.

"SAÇMALIK" DİYEREK SİTEM ETTİ

Sefo, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar saat 00.30, Bodrum’dayız ve ben valiliğin talimatıyla sahneden indirildim. Bu ülkede gerçekten çok sıkıldım. Böyle bir şey olamaz ya. Saat 00.30 yaa 01.00’e kadar değil miydi? Saçmalık bu saçmalık. O kadar insan geldi buraya bekledi. Yarım saat vaktimiz yok mu şarkı çalabilmek adına? Neden ya neden? Ne istiyorsunuz anlamadım."

Pandemi sürecinde saat 00.00’da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatılmıştı.