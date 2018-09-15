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Seda Akgül: Zekamı küçümsemeyin libidomu abartmayın

Bir süredir 4 Kadın Zamanı adlı programda izlediğimiz sunucu Seda Akgül, Beşiktaş'ın yeni kalecisi Karius hakkında yaptığı öpücük göndermesi üzerinden kendisine yapılan yorumlara yanıt verdi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:38
Seda Akgül: Zekamı küçümsemeyin libidomu abartmayın

Ünlü isimlerle birlikte sunduğu ve magazin ile gündemin birleştirildiği bir program olan 4 Kadın Zamanı adlı programda Ahmet Çakar’ın Karius hakkında yaptığı ‘çirkin’ yorumunun ardından okudukları bir ‘mahkemede eniştesine öpücük gönderen ve göz kırpan baldız para cezası aldı’ şeklindeki haberin sonrasında espri yapan Seda Akgül “Benim canım birine öpücük atmak istese şimdi. Beşiktaş'ın kalecisi gelse veririm 3 bin 750 lira, gel kardeş derim, öperim. Parasıyla değil mi derim ya. Öpücük dediğin nedir?” ifadelerini kullandı.

CEVAP HAKKI

Yaptığı bu açıklama sonrasında hakkında yapılan haberlerin ve yorumların ardı arkası kesilmeyince sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından konuyla ilgili çektiği bir videoyu paylaştı ve cevap hakkını kullandı. Akgül: “Hakaret edenlere dava açılır… Kadının da espri yapma yeteneği vardır… Erkek erkeğe yaptığınız muhabbetleri yayınlasak kim ne kadar rezil olurdu acaba? Karius çok yakışıklı evet! Allah sahibine bağışlasın!! Bana da huzur ve sıhhat versin” sözlerini de eklediği cevap hakkı videosunu, “Benim zekamı küçümsemeyin libidomu abartmayın” sözleriyle bitirdi. İşte o video:

 

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Anahtar Kelimeler:
Sedla AkgüMagazinHaberKKTC
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