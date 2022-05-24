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Seda Ocak'tan Survivor dönüşü olay yaratan paylaşım!

Survivor 2022 All Star gönüllüler takımı yarışmacılarında yer alan Seda Ocak, bu yıl gösterdiği başarılı performansla herkesin dikkatini çeken isimler arasında yer aldı. Survivor'da girdiği ilk eleme potasında elenerek adaya veda eden Seda Ocak, Survivor dönüşü ilk paylaşımını yaparak adeta olay yarattı.

24 Mayıs 2022 Salı 12:42
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Seda Ocak'tan Survivor dönüşü olay yaratan paylaşım!

Survivor'da girdiği ilk eleme potası sonrasında adaya veda eden gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Seda Ocak, adadan döndü ve sosyal medyada ilk paylaşımını yaptı. Seda Ocak paylaşımında kimseye kızgınlığının olmadığını dile getirirken, yaptığı ince göndermeyle de takipçilerinin dikkatini çekti.

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"KİMSEYE KIZGIN YA DA KIRGIN DEĞİLİM"

Seda Ocak paylaşımında, "Selamlar herkese… beni seven, bu yolculukta yanımda olan, duasını desteğini esirgemeyen herkese çok çok çok teşekkür ederim. Lütfen hakkınızı helal edin. Şunu söylemem gerekir ki; kimseye kızgın ya da kırgın değilim. Orası survivor! Bir çok şey yaşandı ve bitti. Zamanla kırgınlıklar kızgınlıklar yaşamış olabilirim ama biriyle tartıştım diye onun hakkında kötü insan ya da karaktersiz demiyecek kadar vicdanım var.Hayatım boyunca kin ve nefret dolu bir insan olmadım. Evet çok üzgündüm ta ki… uçakta 20 yaşlarında,akıl sağlığı yerinde olmayan, çığlıklar atan, annesinin özür dilerken ağladığı bir genci görene kadar. O an bütün kırgınlıklarım ,kızgınlıklarım, isyanım bitti.

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"KİMSEYİ KIRMADAN, İFTİRA ATMADAN..."

Ne kadar güzel bir oyunun parçası olduğumu, burada bitmesi gerektiğini, hayatta üzülecek çok daha acı verici şeyler yaşandığını farkettim. Şimdi evimde ailemle birlikteyim ve gerçekten vicdanım çok rahat. Ben hedefime ulaştım. Diller ne derse desin kimseyi kırmadan, iftira atmadan, yalan söylemeden, oynamadan, arkasından konuşmadan, açığını ayıbını ortaya koymadan, bana en uzak gördükleriniz için bile yapabileceğim her şeyi yaparak, yine insanları olduğu gibi kabul ederek yaşadım orayı ve bütün hırsı her gün o parkurda bıraktım." ifadelerine yer verdi.

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"TEK DİLEĞİM GERÇEKTEN SURVİVOR OLAN KAZANSIN"

Seda Ocak'ın paylaşımının sonunda yazdığı şey ise dikkat çeken detay oldu. Ocak açıklamasının sonunda, "Şimdi kalan arkadaşlarımın hepsine başarılar dilerim. Tek dileğim gerçekten survivor olan kazansın…" diyerek performansının kötü olmasına rağmen girdiği her eleme potasından çıkan Evrim'e atıfta bulunduğu iddia edildi.

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