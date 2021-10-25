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Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı!

Estetikli haliyle gündeme gelen Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddiası olay olmuştu. Aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Sayan, önceki akşam Çağlayan ile romantik bir yemek yedi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 15:07
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Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı!
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58 yaşındaki Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığını ileri sürülmüştü. Kısa sürede gündem olan Sayan ise hakkındaki aşk iddiasını yalanlayarak "Sadece iş için birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı.

Haklarındaki aşk iddiası devam eden çift, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekânda görüntülendi. Yaklaşık beş saat Boğaz'a karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı.

Gece sonunda mekândan çıkarken görüntülenen ikili, gazetecilerin olduğunu fark edince görüntü vermekten kaçındı.

Kameranın ışıklarını fark eden Ata Çağlayan, hızlı adımlara Sayan'ı arabasına bindirdikten sonra gözlerden kayboldu. (SnobMagazin)

Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
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