Künye
Kıbrıs 17
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Küçük kıza cinsel istismar!
Küçük kıza cinsel istismar!
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye Uyruklu 7 Kişi Tutuklandı
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye...
Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar
Sahte Belçika kimlik kartları ile...
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale...
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Flaş Haber
Maliye-Sen'den şok grev!
Kapat

Seda Sayan "Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı" dedi! Tepki yağdı

Yedinci kez evlenme hazırlığında olan Seda Sayan "Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı" deyince sosyal medyada tepki çekti. Seda Sayan'ın sözlerine "İnsanlar zar zor geçiniyor" yorumları yağdı.

29 Mart 2022 Salı 15:54
31 Okunma
Seda Sayan "Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı" dedi! Tepki yağdı
banner108

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenmek üzere olan Seda Sayan açıklamalarıyla gündeme geldi. Seda Sayan mücevher fuarında yaptığı açıklamada, kadınların mücevhere ulaşmasının ve alım gücünün kolaylaştığını savundu.

Sayan, "Çağlar evlilik teklif ederken tam tur bir yüzük taktı. Onun dışındakileri ben aldım. Senelerin Seda’sıyım, bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler, kimde olacak? Takıya düşkünlüğüm malum” sözleriyle dikkat çekmişti.

İstanbul Mücevher Fuarı'nda görüntülenen Seda Sayan bu sefer de “Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı” deyince sosyal medyanın gündemine oturdu.

Seda Sayan'a gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

2 litre yağ olmuş 180 lira neyin kafasındasınız?

Kendi açısından, kendi şartlarına, standartlarına, imkanlarına göre konuşmuş bence.

İnsanlar zar zor geçiniyor

Ona göre kolay olması normal

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zerrin Özer vasiyetini açıkladı!
Zerrin Özer vasiyetini açıkladı!
'Benzerliğin bu kadarına pes'
'Benzerliğin bu kadarına pes'
Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkenti Ankara'yı bilemedi!
Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkenti Ankara'yı bilemedi!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim