Seda Sayan "Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı" dedi! Tepki yağdı

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenmek üzere olan Seda Sayan açıklamalarıyla gündeme geldi. Seda Sayan mücevher fuarında yaptığı açıklamada, kadınların mücevhere ulaşmasının ve alım gücünün kolaylaştığını savundu.

Sayan, "Çağlar evlilik teklif ederken tam tur bir yüzük taktı. Onun dışındakileri ben aldım. Senelerin Seda’sıyım, bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler, kimde olacak? Takıya düşkünlüğüm malum” sözleriyle dikkat çekmişti.

İstanbul Mücevher Fuarı'nda görüntülenen Seda Sayan bu sefer de “Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı” deyince sosyal medyanın gündemine oturdu.

Seda Sayan'a gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

2 litre yağ olmuş 180 lira neyin kafasındasınız?

Kendi açısından, kendi şartlarına, standartlarına, imkanlarına göre konuşmuş bence.

İnsanlar zar zor geçiniyor

Ona göre kolay olması normal