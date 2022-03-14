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Seda Sayan ve Çağlar Ökten canlı yayında aşka geldi!

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'ten evlilik teklifi aldığını canlı yayında da açıkladı. Seda Sayan ve genç aşkı canlı yayında romantik anlar yaşadı.

14 Mart 2022 Pazartesi 12:19
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten canlı yayında aşka geldi!
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Seda Sayan yanında çalışan, kendisinden 25 yaş küçük şarkıcı Çağlar Ökten ile aşk yaşıyor. Evlilik teklifi aldığı yönündeki iddialara programında yanıt veren Seda Sayan romantik anlar yaşadı.

Seda Sayan "Evet, Çağlar Ökten’den 14 Şubat’ta evlilik teklifi aldım. Sonsuza dek evet! Buradakilerin şahitliği de söz konusu bu aşkta" dedi.

"İnşallah sonsuza kadar evet" diyen Seda Sayan'ın genç aşkı ise bir şey söylemek yerine şarkı söyledi. Ökten sevgilisinin gözlerinin içine bakıp şarkı söylerken romantik anlar yaşandı.

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