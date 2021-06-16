Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiası

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü sosyal medya hesabında paylaşmasıyla tartışma başladı.

Ardından bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Erbil, neden böyle bir paylaşımda bulunduğu hakkında "Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" dedi.

Bu suçlamalar karşısında sessizliğini bozan Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

Ancak kızgınlığı geçmeyen Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e şok suçlamalarda bulundu. Erbil’in evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini öne süren Seda Sayan "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" yazdı.