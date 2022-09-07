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Seks işçisinin deneyimsizliği ölümüne sebep oldu!

Avustralya'da yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. 52 yaşındaki bir iş adamı, fiziksel şiddet içeren fantezilerini gerçekleştirmek için genç bir seks işçisiyle anlaştı. Ancak buluşmaları esnasında işler ters gitti ve genç kadının deneyimsizliği, iş adamının ölümüne neden oldu.

07 Eylül 2022 Çarşamba 14:45
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Seks işçisinin deneyimsizliği ölümüne sebep oldu!


İş için kaldığı otelden çıkış yapmadığı ve takiben gerçekleşen etkinliklere katılmadığı gerekçesiyle kayıp ilan edilen iş adamı Anthony Brady, 12 Ağustos 2020 akşamı Cairns, Sunshine Tower Hotel'in altıncı katında bir odada ölü bulundu. Olaya ilişkin yürütülen dava kapsamında, 34 yaşındaki seks işçisi Madeleine Joan Lewin de tutuklandı.

DENEYİMİ YOKTU

Savcılık, Lewin ve Brady'nin rızaya bağlı olarak esaret, boyun eğme, egemenlik ve sadizm gibi dinamikleri içeren erotik uygulamaları gerçekleştirmek için bir araya geldiğini ancak Lewin'in bu türde bir cinsel pratiğe dair deneyim eksikliği olmasının Brady'nin boğularak ölmesine yol açtığını iddia etti.

HAREKET EDEMEDİ

Mahkeme, Brady'nin bulunduğunda bacakları ve bilekleri bağlı, kafasına bir başlık geçirilmiş halde ve ağzında bir tıkaçla bulunduğunu açıkladı. Boğulduğu esnada nefesi tehlikeli bir seks eylemin dolayısıyla kısıtlandığı için hareket edemediğini söyledi.

DAVA SÜRÜYOR

Savcı, Lewin'in bu tür bir profesyonel hizmet esnasında müşterisinin sağlığı ve güvenliği konusunda temkinli ve dikkatli olması gerektiği savunuldu. Olaya ilişkin internet geçmişleri, seks oyuncağı alışverişleri, biletler ve rezervasyonlar gibi her türlü kanıt incelenmeye devam ederken, davanın da hala sürdüğü bildirildi.

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