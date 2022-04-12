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Seksi oyuncu 15 yaşında bakın ne yapmış

Ekranlarda son olarak Alev Alev dizisinde yer alan ve daha önce Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi çeşitli yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz hakkında az bilinen gerçekler şaşırttı. Ünlü oyuncu bakın 15 yaşında ne yapmış!

12 Nisan 2022 Salı 12:02
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Seksi oyuncu 15 yaşında bakın ne yapmış

Son dönemde sıklıkla gündeme gelen ve oyunculuğu dışında özel hayatıyla da konuşulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, birliktelik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

HAKKINDA AZ BİLİNEN GERÇEKLER ŞAŞIRTTI!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in küçük yaşlardan itibaren edebiyata merak sardığı biliniyor. Çalışan bir anne babanı çocuğu olarak büyüyen Dilan Çiçek Deniz, daha önce kendisiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimi çocukluğumdan beri ruhen olgun hissediyordum. İlk şiirimi dokuz yaşımda yazdım."

"KAÇIŞ NOKTAM ÇALIŞMAKTI"

Annem ve babam çalıştığı için benim kaçış noktam da çalışmaktı.

15 YAŞINDA İLK ŞİİR KİTABINI YAZDI

"Tenis, basketbol, voleybol, piyano, gitar, karate kurslarına gittim." diyen ünlü oyuncu ayrıca 15 yaşında ‘Güneşi Annem Sanırdım’ ismindeki ilk şiir kitabını yazdı.

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