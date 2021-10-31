Seksi vampir Anastasia Karanikolaou!

Bir yandan Instagram paylaşımları bir yandan da Kylie Jenner ile arkadaşlığı ile gündemde olan Anastasia Karanikolaou, Cadılar Bayramı kostümüyle dikkatleri üzerine çekti.

SEKSİ VAMPİR ANASTASİA

"Stassiebaby" adıyla tanınan Anastasia Karanikolaou, gösteri dünyasının en ünlü yıldızlarından biri olan Kylie Jenner'la yediği içtiği ayrı gitmiyor.

23 yaşına giren TV yıldızı, Cadılar Bayramı'nda tercih ettiği seksi vampir kostümüyle kendine hayran bıraktı.

Tüm vücudunu saran dantel tulumunu, pelerinle tamamlayan ünlü fenomen, ürkütücü vampir makyajıyla kusursuz bir görüntü çizdi.