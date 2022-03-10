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Selen Görgüzel Hamdi Alkan ile yaşadığı evi terk etti!

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan arasındaki sorunlar çözülemedi. Selen Görgüzel sorunlar çözülemeyince evi terk etti. Ünlü çiftin boşanma sürecinde olduğu ve ilişkilerini noktaladıkları iddia edildi.

10 Mart 2022 Perşembe 10:47
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Selen Görgüzel Hamdi Alkan ile yaşadığı evi terk etti!
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Hamdi Alkan'ın evliliği son dönemlerde gündemde... Selen Görgüzel ile evli olan Hamdi Alkan zor günler geçiriyor. Uzun süredir annesi yoğun bakımda olan Alkan'ın evliliğinde de kriz mevcut. Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel sorunlarını hallademeyince boşanma kararı aldı.

2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan'ın anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Selen Görgüzel Alkan'ın, eşiyle Zekeriyaköy'de yaşadığı evden ayrıldığı da öğrenildi.

ETİLER'DE EV TUTTU

Selen Görgüzel, Etiler'de ev tuttu. Ünlü oyuncu 2-3 gün içerisinde yeni evine taşınacak. Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Hamdi Alkan, boşanma sorularına, "Memlekette daha önemli mevzular var" yanıtı vermişti. (Snob Magazin)

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