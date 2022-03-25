Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan neden boşandı?

Yapımcı, yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel 10 dakikada sonlandırdı.

Hamdi Alkan'ın nafaka ödemediği eski eşi Selen Görgüzel'e bıraktığı 90 bin TL'lik otomobil gündem oldu.

İddialara göre boşanmanın sebebi tiyatro sahnesinde yaşanan öpüşme izniydi. Selen Görgüzel ne kadar çok barışmak istese de Hamdi Alkan kabul etmedi. Alkan boşanma davasında sessizlik kararı da aldırdı.

Hamdi Alkan'ın mide küçültme ameliyatı sonrası ruh hallerinin değiştiği ve evliliği etkilediği iddia edildi. Alkan'ın değişen ruh hali sonrası sahnede kendisinden öpüşme izni istenmesi ünlü yönetmeni çıldırttı. Alkan o olaydan sonra hastanelik oldu. İddiaya göre Alkan "Öpüşmeden haberim yoktu. Çıldırdım" dedi.

MALLAR BÖLÜNDÜ!

Selen Görgüzel boşanır boşanmaz arabayı 85 bin TL'ye sattı. Alkan eski karısına 1 milyon TL ve bir de Amerika'da ev de bıraktı. Selen Görgüzel ise evden ayılırken 600 bin TL'lik arabasını ve 150 bin TL'lik saati evde bıraktı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre boşanmanın perde arkasında Selen Görgüzel'in sahnede öpüşmesi olduğu ortaya çıktı.