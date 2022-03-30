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Selen Görgüzel konuşursa 2.5 milyon TL ödeyecek

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan’ın geçen hafta boşandığı 8 yıllık eşi Selen Görgüzel’e konuşma yasağı koydurduğu ortaya çıktı. Görgüzel, biten evliliği hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek.

30 Mart 2022 Çarşamba 13:59
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Selen Görgüzel konuşursa 2.5 milyon TL ödeyecek
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Oyuncu Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçen hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından Alkan'ın isteği doğrultusunda bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Anlaşmaya göre Görgüzel'in bu evlilik ile ilgili konuşması yasak. Eğer biten ilişkisi hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek olan Görgüzel, "Biten ilişkinin ardından saygım olduğu için konuşmam, tazminat önemli değil" dedi.

Sabah’tan Gökhan Gökduman’ın haberine göre; Selen Görgüzel'in boşanmanın ardından dinlenmek ve müzik çalışmaları yapmak için Amerika'ya gideceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Hamdi AlkanSelen GörgüzelBoşanma
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