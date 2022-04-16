Selim Yuhay'dan müjdeli haber

Bir dönem sunduğu Kanal D'de yayınlanan Evim Şahane ve tv8'de ekrana gelen Güle Güle Oturun adlı programlarla tanınan Mimar Selim Yuhay sevgilisi Burcu Hanım ile evlendi. Kanal D'de yayınlanan 'Evim Şahane' programı ile adını geniş kitlelere duyuran Selim Yuhay güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

İkini kez mutluluğa 'evet' diyen ünlü mimar nikahtan karelerini “Ve biz evlendik. Daha doğrusu nikah kıydık. Herkese kalbindeki güzellikleri yaşamasını diliyorum. Önemli olan ne yaşadığınız değil, kimle yaşadığınız” sözleriyle Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü mimarın eşi ise mutluluğunu ''Çok şaşkınım. Her şey çok güzel. Allah herkese mutluluklar nasip etsin'' sözleriyle paylaştı.