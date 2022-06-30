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Selin Yeninci sütyensiz kombiniyle dudak uçuklattı

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde canlandırdığı Meryem karakteriyle herkes tarafından sevilen Selin Yeninci, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla olay yaratmaya devam ediyor. Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, son olarak sütyensiz kombiniyle yaptığı paylaşımla dudak uçuklattı.

30 Haziran 2022 Perşembe 10:32
275 Okunma
Selin Yeninci sütyensiz kombiniyle dudak uçuklattı
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Güzel oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel oyuncu, güzelliği ve muhteşem fiziğiyle beğeni yağmuruna tutuluyor. Son olarak sütyensiz kombiniyle paylaşımda bulunan Yeninci, güzelliğiyle büyüledi.

CEKETİNİN ÖNÜNÜ AÇIP SÜTYENİYLE POZU OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaşımda bulunan Selin Yeninci, ceketinin önünü açarak sütyeniyle verdiği cesur pozla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Selin Yeninci'nin bu pozuna binlerce beğeni gelirken, takipçileri tarafından da yorum yağdı.

SÜTYENSİZ KOMBİNİYLE MEST ETTİ

Son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yapan güzel oyuncu, sütyensiz kombiniyle dikkat çekti.

Mavi ceketinin içine giydiği blüzün altına sütyen tercih etmeyen Selin Yeninci, muhteşem fiziğiyle herkesi büyüledi.

selin yeninci

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