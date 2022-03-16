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Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği!

Semih Öztürk, Survivor Ekstra yorumculuğundan çıkarıldı. Semih Öztürk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “üzgün adam emojisi” paylaşınca Demet Akalın'dan destek gördü. Akalın, Acun Ilıcalı'dan Semih adına özür diledi.

16 Mart 2022 Çarşamba 12:32
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Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği!
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Furkan Dede Semih Öztürk’ün Survivor Ekstra'da olmayacağını açıkladı. Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı yüzünden kovulduğu iddiası sonrası Semih Öztürk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “üzgün adam emojisi” koydu. Konuya dair açıklama yapmayan Semih Öztürk'e Demet Akalın'dan destek geldi.

Demet Akalın Semih Öztürk'ün programa geri dönmesi gerektiğini düşünenlerdendi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Demet Akalın paylaşımında "Ah o kadar üzgünüm ki bizler hiç suçun olmasa da özür dileyelim. Hiç kimse senin kadar o masaya yakışamaz. Acun Ilıcalı gerçekten çok üzgünüz daha aylar var bitmesine yarışmanın patronu yüce gönüllüğünü yapar" dedi.

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