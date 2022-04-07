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Semih Öztürk paylaşımlarıyla gündem oldu!

Survivor Ekstra programından ani bir kararla ayrılan ve kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk Survivor yorumlarını Twitter'da devam ediyor. Semih Öztürk son olarak "Mahalle baskısıyla kendilerinin potaya yazılmasını yasakmış gibi kabul ettirip diğerlerini ezen yarışmacılar var" sözleriyle dikkat çekti.

07 Nisan 2022 Perşembe 10:13
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Semih Öztürk paylaşımlarıyla gündem oldu!
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Survivor'da son elenen isim Ardahan oldu. Survivor Ardahan'ın elenmesinden sonra Survivor Ekstra programından ani bir kararla ayrılan ve kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk kendini tutamadı.

Survivor yorumlarını Twitter'dan devam ettiren Semih Öztürk paylaşımlarıyla gündem oldu.

Semih Öztürk paylaşımında "Mahalle baskısıyla kendilerinin potaya yazılmasını yasakmış gibi kabul ettirip diğerlerini ezen yarışmacılar var. Bunlar öyle bir yapılanma oluşturdular ki 5 ay yatsalar, herkesi fırçalalar da takım arkadaşları tarafından yine yazılmayacaklar. Tebrikler mi diyeyim, ayıp mı bilemedim." dedi.

"ARDAHAN'IN DUYGULARIYLA OYNADILAR"

Survivor Ekstra programından ayrılmasına dair hâlâ açıklama yapmayan Semih kendini tutamayıp bir paylaşım daha yaptı.

Semih Öztürk bu paylaşımda ise "Bazı yarışmacılar hiçbir zaman tehdit görmedikleri Ardahan’ı bugünlere kullanmak için sakladılar. Yoksa Ardahan’ın varlığı ya da yokluğuyla ilgili bir duygu ya da düşünceleri hiçbir zaman olmadı. Ardahan’ın duygularıyla oynadılar ve bunu hiç acımadan yaptılar. Kimdir bunlar?

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