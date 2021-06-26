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Semih Öztürk'ten Serkay Tütüncü'ye: İki dizide oynadı, hiçbiri de tutmadı; adam mı oldun?

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor Extra programının yorumcusu Semih Öztürk, eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü için "İki dizide oynadı. Uğursuz, hiçbir dizi de tutmadı. İki dizide oynadın adam mı oldun?" ifadelerini kullandı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 18:16
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Semih Öztürk'ten Serkay Tütüncü'ye: İki dizide oynadı, hiçbiri de tutmadı; adam mı oldun?

Survivor günlerini unutmak istediğini ve artık yarışmayı takip etmediğini söyleyen Serkay Tütüncü, "Survivor All Star’a katılma ihtimaliniz var mı?" sorusunu ise, "İhtimali bile yok, öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim" demişti. 

Tütüncü’nün bu açıklamalarına Survivor Extra yorumcusu Semih Öztürk’ten çok sert tepki geldi.

Dün akşam yayınlanan bölümde Semih Öztürk, Serkay Tütüncü için şunları söyledi: "İki dizide oynadı. Uğursuz, hiçbir dizi de tutmadı. Geçenlerde gördüm, muhabir soruyor gevşek gevşek cevap veriyor. Survivor neymiş ne işim olur gibisinden. Kardeşim sen nereden geldin? İki dizide oynadın adam mı oldun?" ifadelerini kullandı.

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Semih öztürkSerkay TütüncüSurvivorTV8Survivor Extra
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