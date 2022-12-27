Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur'dan kötü haber!

Semih Öztürk'ün Survivor Ekstra programından kovulma sebebi olduğu iddia edilen eşi Kurretülayn Matur, boşanma haberlerini doğruladı.

Kurretülayn Matur, ''Boşanma haberleri doğrudur. Her ikimizin de hakkında hayırlısı olsun'' açıklamasında bulundu.

Kurretülayn Matur'un doğum gününü eşinden ayrı geçirmesi ve ikilinin bir süredir beraber görüntü vermemesi, ayrılık dedikodularını alevlendirmişti.

Kurretülayn Matur, Göz6 programı yıllarından beri küslük yaşadığı Alpay Kazan'ın ölümü sonrası yaptığı ''Hakkımı helal etmiyorum'' paylaşımıyla Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Dostu Alpay Kazan'ı kanserden kaybeden Acun Ilıcalı, Matur'un paylaşımının faturasını Semih Öztürk'e kesmiş, ünlü yorumcuyu programdan çıkarmıştı.