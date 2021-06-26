Semih Öztürk'ten Serkay Tütüncü'ye: İki dizide oynadı, hiçbiri de tutmadı; adam mı oldun?

Survivor günlerini unutmak istediğini ve artık yarışmayı takip etmediğini söyleyen Serkay Tütüncü, "Survivor All Star’a katılma ihtimaliniz var mı?" sorusunu ise, "İhtimali bile yok, öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim" demişti.

Tütüncü’nün bu açıklamalarına Survivor Extra yorumcusu Semih Öztürk’ten çok sert tepki geldi.

Dün akşam yayınlanan bölümde Semih Öztürk, Serkay Tütüncü için şunları söyledi: "İki dizide oynadı. Uğursuz, hiçbir dizi de tutmadı. Geçenlerde gördüm, muhabir soruyor gevşek gevşek cevap veriyor. Survivor neymiş ne işim olur gibisinden. Kardeşim sen nereden geldin? İki dizide oynadın adam mı oldun?" ifadelerini kullandı.