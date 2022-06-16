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Seray Sever'den ikizleriyle ilk paylaşım

Geçtiğimiz nisan ayında anne olan Seray Sever ikiz bebekleriyle ilk kez objektif karşısına geçti. Eşi ve bebekleriyle çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Sever, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

16 Haziran 2022 Perşembe 11:04
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Seray Sever'den ikizleriyle ilk paylaşım
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Sunucu ve oyuncu Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu.

Çift, iki ay önce ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

BEBEKLERİNİN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

49 yaşındaki Sever, 39 yaşındaki eşi ve ikizleriyle objektif karşısına geçerek çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sever, ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi.

"HER SANİYE AŞKLA GEÇİYOR"

Sever, ikizlerinin fotoğraflarını, "Allah'ım nazarlardan korusun. Alya’m ve Sofia’m. Nefesim, kalp atışım kızlarımızın ilk fotoğrafları. Her saniye aşkla, heyecanla, duygu dolu geçiyor. Rabbim bütün evlatlarımızı korusun, bizlere bağışlasın. Bizleri de onlara" notuyla paylaştı.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Sever, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Seray Sever'den ikizleriyle ilk paylaşım - 2

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