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Serdar Ortaç'ın zor anları!

Serdar Ortaç dün gece Etiler'de Sahne aldı. İstanbul'da verdiği konser sonrası Ortaç kameralara takıldı. Pantolonundaki ıslaklık dikkat çeken Serdar Ortaç’ın aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdığı görüldü.

26 Mart 2022 Cumartesi 14:48
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Serdar Ortaç'ın zor anları!
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Serdar Ortaç dün gece Etiler Sahne İstanbul’da verdiği konser sonrası kameralara takıldı. Aşırı derecede yorgun olan Ortaç yürümekte zorluk çekince yardımcıları koluna girdi.

ALTINA KAÇIRDI!

tv100'de yer alan habere göre; ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlan Ortaç “Popun kralı benim. Kraliçesi de Hande var Demet var, Gülşen var kraliçe dolu. Hatta Ajda Pekkan var ama popun kralı benim. Tarkan’da kral, o da kral.” dedi. Levent’teki stüdyosunu da satan Ortaç “Küçülmek için sattım, daha az masrafım olsun diye tamamen stüdyoyu kapattım” diye konuştu.

Pantolonundaki ıslaklık dikkat çeken Serdar Ortaç’ın aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdığı görüldü.

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