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Serdar Ortaç itiraf etti

Pop sanatçısı Serdar Ortaç, sahnelerin yanı sıra kişiye özel videolar çekerek ek gelir sağladığını ifade etti.

04 Haziran 2022 Cumartesi 20:12
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Serdar Ortaç itiraf etti

Popçu Serdar Ortaç, son dönemlerde maddi zorluklar yaşadığı haberleriyle gündeme geliyor.

Bir dönem kumar borcu nedeniyle mal varlığını kaybeden Ortaç, yavaş yavaş toparlıyor.

Özellikle eski eşi Chloe Loughnan'a olan nafaka borcu nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen ünlü popçu, ek iş yapan ünlüler kervanına katıldı.

Borçlarını sıfırladığını belirten Serdar Ortaç’ın konserlerin yanı sıra bir sosyal medya platformundan para kazandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyadan video gönderiyor
Serdar Ortaç, bir dijital platformda doğum günü gibi özel kutlamalar, tebrik ve karşı tarafa iletilmek istenen özel mesajlar için kişiye özel videolar çekiyor.

Günaydın'a röportaj veren ünlü popçu,  "Ayda ortalama 100 video çekiyorum. Bana büyük bir ilgi var. En çok video'su istenen ünlü isim benim. Sevenlerimin hepsi özel ve onları mutlu etmek için de bu platformla iş birliği yapıyorum. Videolar karşılığında belli bir ücret ödeniyor. Bana yıl sonunda ödenecek. Ben videoları para kazanmak için çekmiyorum, önemli olan sevenlerimin özel olduğunu onlara göstermek. Yurt dışında birçok ünlü isim, kişiye özel videolar çekiyor." ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç'ın yanı sıra, Yılmaz Vural, Cengiz Kurtoğlu, Okan Bayülgen, İrem Derici gibi ünlü isimlerde bu tarz platformlarda yer alıyor.

Son Güncelleme: 04.06.2022 21:20
Anahtar Kelimeler:
Serdar OrtaçSanatçışarkıcEk Gelir
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