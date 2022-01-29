Künye
Kıbrıs 9
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp...
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı
Öğrenciler polisi darp etti!
Öğrenciler polisi darp etti!

Serdar Ortaç: Kaç tane çocuğum olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık

Şarkıcı Serdar Ortaç, "Aşık olup evlenirseniz baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" yanıtını verdi.

29 Ocak 2022 Cumartesi 19:24
346 Okunma
Serdar Ortaç: Kaç tane çocuğum olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık
banner108

Şarkıcı Serdar ortaç, dün akşam konsere çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Uçankuş'ta yer alan habere göre, uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, bir muhabirin "Bir kez daha aşık olursanız baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular, kaç tane, yazık" yanıtını verdi.

Ortaç, "Peki bu kürtajı tercih edenler arasında bizim tanıdığımız isimler de var mı?" sorusuna ise "Var. Kaç tane oldu. İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum" cevabını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilçam'ın acı kaybı: Diler Saraç vefat etti
Yeşilçam'ın acı kaybı: Diler Saraç vefat etti
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu!
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu!
Öfkeli Aile: "Evladın yaşında bu, nasıl kabul ettin"
Öfkeli Aile: "Evladın yaşında bu, nasıl kabul ettin"
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim