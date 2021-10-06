Serdar Ortaç öldü mü? İddiaların ardından flaş açıklama!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran ve karantinaya alınan Ortaç'ın öldüğü haberi, magazin alemini çalkaladı. ''Serdar Ortaç öldü'' iddiaları, sanatçının dostları ve hayranları arasında büyük panik yarattı. Ortaç, iddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kendi sosyal medya hesabından, hakkında çıkan iddiaları paylaşarak "Yanlış haberdir" notunu ekledi.

''GERÇEKTEN CEHENNEMİ GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜN''

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran 51 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabından paylaştığı videoda, karantinanın cehennem azabı gibi geçtiğini söyleyerek, herkesi aşı olmaya davet etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Kovid olmayacağım diyordum, ben de oldum. Kimse bana aşı olmayacağım demesin. Aşıdan başka çaremiz yok. 14 gün, cehennem azabı gibi geçiyor. Bir de 140 gün olduğunu düşünün. Bir de gerçekten cehennemi gördüğünüzü düşünün. Aşı olun!