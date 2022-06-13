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Serdar Ortaç sahnede dengesini kaybedip yere düştü!

"Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim" açıklamasıyla dikkat çeken Serdar Ortaç son konserinde talihsiz anlar yaşadı. Ortaç bir anda dengesini kaybedip yere düşünce çevresinde çalışanlar seferber oldu. Popçu ise "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle dikkat çekti.

13 Haziran 2022 Pazartesi 10:01
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Serdar Ortaç sahnede dengesini kaybedip yere düştü!
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Ünlü popçu Serdar Ortaç konserinde talihsiz anlar yaşadı. Bu yıl şarkı yapamama sebebinin borçları olduğunu söyleyen Ortaç "Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım" demişti. Kendine çalışma zamanının geldiğini söyleyen Ortaç sahnede bir anda dengesini kaybedip yere düştü.

Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki sanatçı konserine kaldığı yerden devam etti. Tv100'ün haberine göre Serdar Ortaç o sırada şunları söyledi:

"Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştü iki dakika ne olur yani... Ama güzel düştüm ama... Bırak ben Gülben miyim?"

Ortaç'ı izleyenler arasında annesi de vardı. Konser sırasında ses sisteminde de arıza çıktı.

Gülben Ergen de geçtiğimiz aylarda konserinde rahatsızlanarak bayılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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