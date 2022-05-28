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Sere serpe uzandı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, son paylaşımı ile adından söz ettirdi. Güzel havanın tadını çıkaran Demet Özdemir, çimlere uzanıp güneş banyosu yaptı. Güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 21:49
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Sere serpe uzandı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yerini alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, şimdilerde Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıklarını sürdürüyor. Aşk Taktikleri 2 filminin çekimleri için yaz aylarında çalışacak olan Demet Özdemir, kariyerini emin adımlarla tırmanıyor.

DEMET ÖZDEMİR SERE SERPE UZANDI

Güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Çimlere sere serpe uzanıp güneşin tadını çıkaran Özdemir, o anları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

GÜNEŞLENME POZU BEĞENİ TOPLADI

Demet Özdemir'in güneşlenme pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları "Neşe dolu kalbini severim" ve "En çok seni seviyorum" gibi yorumlarda bulundu.

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