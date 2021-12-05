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Seren Serengil damardan besleniyor: Nasıl alışacağım?

Sunucu Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. 43,5 kiloya düşen, boyu dört santimetre kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, sürekli serum alıyor. Evinde dinlenen Seren Serengil paylaşımlarıyla dikkat çekti.

05 Aralık 2021 Pazar 11:48
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Seren Serengil damardan besleniyor: Nasıl alışacağım?
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Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başladı. 43,5 kiloya düşen boyu 4 santim kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, "Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Damardan besleniyorum. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Ameliyatınmı yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi olacağım" demişti.

Seren Serengil tüm gününü serum olarak geçiriyor. Beslenemediği için damardan takviye yapılan Serengil yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Evde 'Camdaki Kız'ın kaçırdığı bölümlerini izlediğini söyleyen Serengil kolunda serumla yatarken bir paylaşım yaptı.

Seren Serengil sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Uyku, sessizlik güzel de bu damardan beslenmeye nasıl alışacağım bilmiyorum" dedi.

Seren Serengil damardan besleniyor: Nasıl alışacağım

Seren Serengil damardan besleniyor: Nasıl alışacağım

Serengil, geçtiğimiz hafta sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti; "Boyum 1.67'ydi,1.63'e düşmüş. Şoka girdim, nasıl olabilir böyle bir şey diye. İnanmak istemedim, bir daha baktım, çok üzüldüm, kemik erimesi başlamış. Zaten yemek yedikten sonra korkunç derecede damping sendromu diye bir şey var."

Seren Serengil damardan besleniyor: Nasıl alışacağım

"Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum. Bana bazen, 'bu kadar hastasınz, yayına nasıl çıkıyorsunuz?' diyorlar, yayının hemen arkasında kulis var ve tuvalet var. Ben yayın esnasında en az beş-altı kere tuvalete gidiyorum."

"Artık tuvalete gitmekten, istifra etmekten o kadar yorgunum ki, işimi yapmaya çalışıyorum, bu kadar yapabiliyorum, iki saat buraya geliyorum ve tuvalet olduğu için. Dışarıda gezmem mümkün değil, bir yere gitmem mümkün değil."

"Yemek yedikten sonra beynime kan gitmiyor, bütün vücuttaki kanı bağırsağa pompalıyor, beyne, kalbime kan gitmiyor; nefes alamıyorum. Benim dışımda bir başkası olsaydı bir yıldır ortalığı ayağa kaldırırdı."

Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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