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Seren Serengil'den kötü haber!

Dün akşam hastaneye kaldırılan Seren Serengil'den üzücü haber geldi.

01 Eylül 2019 Pazar 12:40
Seren Serengil'den kötü haber!

Eşi Yaşar İpek'le olaylı bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil'den üzücü haber geldi.

Dün akşam hastaneye kaldırılan Serengil bebeğini kaybetti.

Tüp bebek tedavisi ile hamile kalan ve riskli bir hamilelik geçiren Seren Serengil önceki gün yüksek tansiyon ve kanamadan dolayı hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Bugün ise Serengil’in doktoru sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Seren Serengil’in düşük yaptığını belirtti.

Seren Serengil de kaybettiği bebeğinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı:
Güzel bebeğim dayanamadın bu kadar küfüre hakarete zulme iftiraya "istenmediğim yerde kalmam" dedin gururlu kızım...Kızım diyorum çünkü hep öyle hissettim ❤️İlk günden beri beraber mücadele ettik ama bu kadar kötülüğe senin minicik kalbin dayanamadı sana sahip olabilmek için ne mücadeleler verdim ben ama seni daha fazla koruyamadım.

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