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Seren Serengil: Gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez

Sahne kıyafetiyle eleştirilen Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz yayınında bu konuya üstü kapalı yanıt verdi. Gülşen konusu konuşulurken Serengil bu tarz kıyafetlerin içine iç çamaşırı giyilmeyeceğini ifade etti.

08 Mart 2022 Salı 14:38
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Seren Serengil: Gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez
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Seren Serengil'in beyaz sahne kıyafetine yorum yağdı.

Seren Serengil'in yanları transparan sahne kıyafetinin içine külot giymemesi eleştirildi.

Söylemezsem Olmaz yayınında Serengil bu konuya dair yorumlarda bulundu.

Gülşen'in kıyafetini yorumlayan Serengil "Elbiseyi çok beğendim. Zaten sahne elbisesinin içine bilmeyen birçok cahil var onu da söyleyeyim; sahne elbise ve gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez. İz yapar, çirkin durur. Dünyada da giyilmez. Neden iç çamaşırı giymiyor demiyorum" dedi.

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