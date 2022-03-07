Seren Serengil'in kıyafetine tepki yağdı! "Külot giymediniz mi?"

Ayağının tozuyla sahnelere dönen Seren Serengil iddialı sahne kıyafetleriyle dikkat çekiyor. Gülşen'in kostümlerini ve dansını eleştirilmesiyle adından söz ettiren Seren Serengil son olarak sahnede beyaz dekolteli bir elbise tercih etti. Serengil'in bu tarzını görenler hemen Gülşen'i hatırlattı.

Seren Serengil'in iddialı seçimine iyi yorumlar olduğu kadar eleştirel yorumlar da vardı. "Hiç yakışmamış", "Gülşen'i eleştiriyordun", "Külot giymemişsin" gibi yorumların yoğun olduğu fotoğraf altına gelen tepkilerden bazıları şöyleydi:

HERKES GÜLŞEN'İ HATIRLATTI

Gülşen'in kıyafetine laf ettikten sonra komik olmuş

Ayıptır ya nedir bu çıplaklık sergisi

İçinizde iç çamaşır yok galiba yoksa?

Kostüm çok güzel ancak keşke bu kadar dekolte olmasaydı