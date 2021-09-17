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Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın Gökhan Çıra-Selin Ciğerci iddiaları sürüyor

Bircan Bali, Deniz Akkaya ve Seren Serengil'in sunumuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz'da yine magazin gündemine bomba gibi düşen ifadeler yer aldı. Serengil ve Akkaya, son olarak Selin Ciğerci ve boşandığı eşi Gökhan Çıra hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

17 Eylül 2021 Cuma 11:16
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Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın Gökhan Çıra-Selin Ciğerci iddiaları sürüyor

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra'nın iki yıllık evliliklerini noktalaması büyük yankı uyandırmıştı. İkili, 10 Eylül cuma günü Beykoz Adliyesi'nde görülen dava sonrası boşanmıştı. Çiftin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığı ifade edilmişti.

Tüm bunların ardından, Ciğerci'nin hakkında aldırdığı tedbir kararını ihlal eden ve üç gün hapis yatan Deniz Akkaya'nin Seren Serengil ve Bircan Bali ile birlikte sunduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında boşanan çift için gündem olan ifadeler kullanıldı.

"ZATEN ALDATIYORDU!"

Serengil, adı Gökhan Çıra ile birlikte anılan Aleyna Ebrar Kaya'nın avukatıyla konuştuğunu söyleyerek "Avukatı, Kaya'nın Gökhan Çıra ile sadece arkadaş olduğunu söyledi. Ayrıca Gökhan Çıra zaten evliyken de aldatıyordu. Şimdi niye önemsiyoruz anlamadım" dedi.

Akkaya ise, "Dün savcılıktaydım, bugün de gideceğim. Bizim Selin Ciğerci'nin Londra'da yaptığı gizli evliliği ve taşıyıcı annelik davasını konuşmamız gerekirken Gökhan Çıra'nın gereksiz ilişkileriyle zaman kaybediyoruz. Bu adam kadına aç arkadaşlar!" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Bircan BaliDeniz AkkayaSeren SerengilSelin CiğerciGökhan Çıra
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