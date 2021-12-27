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Seren Serengil zor günlerine dair konuştu!

67 kiloylayken zayıflama ameliyatı olan ve sağlığını kaybeden Seren Serengil ekrana döndü. Riskli bir ameliyat geçiren ve alt midesinin olmadığı ortaya çıkan Seren Serengil zor günlerini anlatırken "Altıma ediyordum, düşüp bayılıyordum" dedi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 15:17
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Seren Serengil zor günlerine dair konuştu!
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Mide küçültme ameliyatı olan ve bu ameliyattan sonra 67 kiloyken bir daha ameliyat olup sağlığından olan Seren Serengil'in 43.5 kiloya kadar düşmüş, organları iflas etme noktasına gelmişti. 50 yaşındaki Seren Serengil bir süre önce riskli bir ameliyat geçirmişti.

Sağlığı için bu ameliyata giren Serengil eski doktorunu suçlayıp alt midesinin bulunamadığını da söylemişti.

Mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşayan Seren Serengil o günlere dair konuştu.

"DÜŞÜP BAYILIYORDUM"

Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına yavaş yavaş kavuşan Seren Serengil günler sonra 'Söylemezsem Olmaz' programında yer aldı. Doktoruyla beraber canlı yayında olan Seren Serengil zor günleriyle ilgili "Sizler benim ailemsiniz herkes her şeyi biliyor. Altıma ediyordum ben. Baygınlık geçiriyordum, fenalaşıyordum. En son nefes alamıyordum. Ameliyat olmasaydım belki bugün aranızda olamayacaktım" dedi.

"ALT MİDEYİ BULMAK İÇİN 45 DAKİKA UĞRADIK"

Serengil'in ameliyatını gerçekleştiren Dr. Alper Çelik konuyla ilgili şunları söyledi: "İki durum söz konusu... Gerçekten hatalı bir işlem olabilir ya da hastanın bünyesi kaldıramıyor olabilir. Belli bir aşamadan sonra bu hastalıklar geri dönülemez hale geliyor. İnce bağırsakların çok ciddi bir kısmı devre dışı bırakılmış. Oradaki problemi hemen düzelttik. Alt mideyi bulmak için 30-45 dakika uğraştık. Alt mide ile üst mide arasındaki bağlantı kapatılmıştı. Gıda sadece üst mideye giriyordu. İnce bağırsağın uzunluklarını ölçünce ve devre dışı bırakılanları görünce ince bağırsakları hemen düzelttik. Birkaç ay sonra karaciğer iyileşecek bünye güçlenecek riskler azalmış olacak. Bu yapılan işlemler hayatınıza da engel olmayacak. Alt midesiz de devam edilebiliyor. Bizim hedefimiz 55 kilo. Ameliyatımız daha frenleyici olacaktır. Seren Hanım tam anlamıyla iyileşmesi 1,5 yıl sürecek 3-4 hafta eski enerjisine kavuşacak."

Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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