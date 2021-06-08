Seren Serengil'e acil ameliyat: Safra kesesi alınacak

Geçirdiği mide ameliyatlarının ardından sağlık problemleri yaşayan Seren Serengil, acil ameliyata alındı. Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Serengil, aniden gelişen ve artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırıldı.



'SAFRA KESESİ ALINACAK'



Acil ameliyata alındığı öğrenilen Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyata alınacak. Dualarınızla bugünleri atlatacak."