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Seren Serengil’in skandal bekaret itirafı yıllar sonra gündem oldu

Çarpıcı çıkışlarıyla gündemde kalmayı başaran Seren Serengil geçtiğimiz günlerde, "Ahlaki bir deformasyon var. Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum" sözleriyle dikkat çekti. Bu sözleri sonrasında ise Seren Serengil'in yıllar önce yaptığı bekaret açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

26 Ekim 2021 Salı 15:16
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Seren Serengil’in skandal bekaret itirafı yıllar sonra gündem oldu
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Seren Serengil, Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Serengil, "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum" görüşünü savundu. Serengil'in açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

BEKARET İTİRAFI YİNE GÜNDEM OLDU

Serengil'in yıllar önce yaptığı 'bekaret' itirafı yeniden gündem oldu. Ünlü sunucu yıllar önce kendisine yöneltilen "Bakire misin?" sorusuna, "Hayır, bakire değilim… Yıllar önce bekaretimi kaybettim… İsmini veremem çok ayıp olur. Ünlü birisi, çevresinde de bir yığın kadınlar vardır. Annem iki yıl sonra duydu, 'İyi halt ettin değil mi! Yakışıyor mu sana?' dedi, kızdı. Oysa annem de biliyor ki, Türkiye'de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce seks yapmaya başlıyor. Bende bu gecikti bile. Ama annem beni hiçbir zaman büyümüş olarak görmedi. Ve bu yüzden de cinselliği de seksi de annemle konuşamadım. Zaten beni büyümemiş gördüğü için ona bir isyandı ilk cinselliği yaşamam" yanıtını vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilBekaret Itirafı
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