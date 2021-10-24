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Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi

Ünlü sunucu Seren Serengil'in katıldığı bir televizyon programında "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum" sözleri tartışmaya sebep oldu. Serengil, zinanın karşısında durma nedenine ise, "Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" sözleriyle açıklık getirdi.

24 Ekim 2021 Pazar 19:29
66 Okunma
Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi
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Sunucu Seren Serengil, TGRT ekranlarında Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programına konuk oldu. Dobra açıklamalarda bulunan Serengil'in zina hakkında söyledikleri ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

"ZİNA YENİDEN SUÇ OLMALI"

Zayıflama ameliyat olduktan sonra Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Özellikle Söylemezsem Olmaz programında yaptığı yorumlarla çok konuşulan sunucu evli adamlarla birlikte olan kadınlara tepki gösteren Serengil "Zina yeniden suç olmalı" dedi.

"SEN AHLAK BEKÇİSİ MİSİN?"

 

Seren Serengil açıklamasında "Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" yorumunda bulundu. Serengil'i ise Yeşim Salkım onaylayarak "Ahlaki bir deformasyon var" dedi. Serengil'in yorumu sosyal medyada tepki çekti. Takipçiler "Sen ahlak bekçisi misin?" yorumlarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilZina Suç Olmalı
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