Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre etti
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre...
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
banner107
Flaş Haber
“KATİLLİK EN AĞIR SUÇ”
Kapat

Sergen Deveci'den balonlu paylaşım

Geçirdiği trafik kazasından sonra hastanedeki tedavisine devam edilen Sergen Deveci'den, balonlu paylaşım geldi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 22:20
0 Okunma
Sergen Deveci'den balonlu paylaşım



Amasya’da turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün tıra çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci'nin tedavisi devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta ameliyat masasına yatan Sergen Deveci’den yeni bir paylaşım geldi.

"Yeni nefesimle şişirdim"

Ölümden dönen ünlü oyuncu, son paylaşımında serum askısındaki balonları paylaştı. Deveci, yayınladığı kareye "Sıradan balonlar değil, yeni nefesimle şişirilmiş balonlar." notunu düştü.

"İyiyim"

Ameliyat sonrası hasta yatağında poz veren Deveci, paylaşımında "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum." demişti.

Anahtar Kelimeler:
Sergen DeveciKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin evleneceği yer belli oldu!
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin evleneceği yer belli oldu!
Meryem Uzerli'nin serveti çok konuşuldu!
Meryem Uzerli'nin serveti çok konuşuldu!
Şarkıcı Sıla'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
Şarkıcı Sıla'nın babası son yolculuğuna uğurlandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim