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Sevgililerin yerini alacak!

Yakın zamanda satışa sunulan ilginç bir ürün sosyal medyada gündem oldu. Kış hızla yaklaşırken bir şirket, insanlara arkadaşlık etmek için tasarlanmış insan boyutunda bir ayı üretti. 'Duygusal destek ayısı' ismini verdikleri bu ürünle dikkatleri üzerine çeken firmanın bu ilginç ürünü, birçok kullanıcı tarafından büyük ilgi gördü.

22 Kasım 2022 Salı 13:16
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Sevgililerin yerini alacak!



Yaklaşık 3000 TL'ye karşılık gelen 'Loving Bear Puffy', bir erkek insan vücudunun şekli ve büyüklüğünde. Ancak yarı uykulu bir ayının kafasına sahip peluş bir figür. Ürün, bir model ve aynı zamanda kreatif tasarımcı olan Ina Marholeva ile ürün geliştirici ve kreatif müdürü Tonia Berdankova tarafından kurulan bir Bulgar şirketinin buluşu olarak piyasaya sürüldü.

Firmanın "yalnız kalmaktan korkan sıradan bir kadın tarafından icat edilen çok kişisel bir ürün" olarak tanımladığı bu ayılar, 1.70 boyunda, potansiyel partnerlerin fiziksel olarak yerini alabilir ve yalnızca 3,2 kilogramlık ağırlığı sayesinde kolayca konumlandırılabilir.

İNSAN ŞEKLİ VE BOYUTUNDA

Dikkat çeken bu ürünü şirket ise "Biz kadınlar genellikle çeşitli nedenlerle yalnız kalıyoruz. Bazen kişisel bir seçim, bazen kötü şans ya da kader, ama hepimizin, özellikle geceleri uykuya dalmadan önce ya da televizyonun önündeki kanepede uzanırken birinin varlığına ya da sarılmaya ihtiyacı olabiliyor. İşte bu yüzden Puffy, fiziksel bir yakınlığa duyacağımız ihtiyacı olabildiğince gidermek için insan şekli ve boyutuyla yapıldı. Horlamaz, homurdanmaz veya sinirlenmez" diyerek tanıttı.

HERKES BAYILIYOR

Firma ayrıca ailenin geri kalanının da ayının arkadaşlığından keyif alabileceğinin altını çizdi ve "Çocuklar ona sarılmaya bayılıyor, evcil hayvanlar bile siz işteyken ve evde kimse yokken ona sarılmak için onu arıyor." diyerek not düştü.

Kullanıcı incelemelerinden birinde ise "Onun varlığına alışana kadar ilk birkaç gün biraz garip hissettim çünkü gerçek bir insan gibi görünüyor, ama şimdi içeri girip onun olmadığını hayal edemiyorum" yazılıydı.

Bir başka kullanıcı da "Puffy benimle olduğundan beri çok daha kolay ve hızlı uykuya dalıyorum. Yumuşaklığını ve bana verdiği güvenlik hissini seviyorum." diye yazdı.

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