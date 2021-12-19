Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma açıkladı

50 yaşındaki Seren Serengil mide ameliyatı olmuş ve zayıflığı kendisine yeterli gelmeyince hayatını riske atarak 70 kilo iken bir ameliyat daha olmuştu. O ameliyatın ardından 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı; karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Cuma günü riskli bir ameliyat olan Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaşıp "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti" dedi.

Ziyaretçi kabul etmeye başlayan Serengil zaman zaman hastane içinde dolaşıyor. O anlardan biri paylaşılan Serengil'in durumu iyi görünüyor. Arkadaşları "Vallahi ben böyle aşk, sevgi görmedim" notuyla ikilinin pozunu paylaştı.

"YAYIN ESNASINDA EN AZ 5-6 KERE TUVALETE GİDİYORUM"

Seren Serengil, "Bu sene kilom 43.5, 43.7 filan. Kilo kaybımı da önemsemiyorum. Ama pankreas yetmezliği, karaciğer yetmezliği var. Safra kesem alındı, böbrek taşı düşürmeye başladım. Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Boyum dört santimetre kısalmış" dedi.

Serengil sözlerini şöyle sürdürdü; "Boyum 1.67'ydi,1.63'e düşmüş. Şoka girdim, nasıl olabilir böyle bir şey diye. İnanmak istemedim, bir daha baktım, çok üzüldüm, kemik erimesi başlamış. Zaten yemek yedikten sonra korkunç derecede damping sendromu diye bir şey var."

"Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum. Bana bazen, 'bu kadar hastasınz, yayına nasıl çıkıyorsunuz?' diyorlar, yayının hemen arkasında kulis var ve tuvalet var. Ben yayın esnasında en az beş-altı kere tuvalete gidiyorum.

"Artık tuvalete gitmekten, istifra etmekten o kadar yorgunum ki, işimi yapmaya çalışıyorum, bu kadar yapabiliyorum, iki saat buraya geliyorum ve tuvalet olduğu için. Dışarıda gezmem mümkün değil, bir yere gitmem mümkün değil."

"Yemek yedikten sonra beynime kan gitmiyor, bütün vücuttaki kanı bağırsağa pompalıyor, beyne, kalbime kan gitmiyor; nefes alamıyorum. Benim dışımda bir başkası olsaydı bir yıldır ortalığı ayağa kaldırırdı."

"HASTANEDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

"Bugüne kadar şikayetçi olmayacaktım, olmadım da, ismini dahi zikretmedim ama bu kadar duyarsız, bu kadar küstah hastanenin sahibini aradım geçen gün en sonunda. Çünkü epikrizimi göndermiyorlar, 'siz hatalı bir şey yapıyorsunuz, orada benim gibi bir sürü kadın ameliyat oluyor ve hepsi 60 kilolarda' dedim, 'beni ilgilendirmez, benim anlaşmalı doktorum değil, geliyor burada yapıyor' dedi."