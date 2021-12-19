Künye
Kıbrıs 11
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
16 ay hapis cezası aldı
16 ay hapis cezası aldı
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Hastanede hırsızlık!
Hastanede hırsızlık!
banner107

Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma açıkladı

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası sağlığını hiçe sayarak tehlikeli bir ameliyat daha olan ve 'Dumping sendromu'na yakalanıp 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, riskli bir ameliyat oldu. Ünlü şarkıcının sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, hastane koridorunda dolaşan Serengil'in son halini paylaştı.

19 Aralık 2021 Pazar 11:19
165 Okunma
Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma açıkladı
banner108

50 yaşındaki Seren Serengil mide ameliyatı olmuş ve zayıflığı kendisine yeterli gelmeyince hayatını riske atarak 70 kilo iken bir ameliyat daha olmuştu. O ameliyatın ardından 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı; karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Cuma günü riskli bir ameliyat olan Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaşıp "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti" dedi.

Riskli bir ameliyat olan Seren Serengilin son hali Ben böyle aşk görmedim

Ziyaretçi kabul etmeye başlayan Serengil zaman zaman hastane içinde dolaşıyor. O anlardan biri paylaşılan Serengil'in durumu iyi görünüyor. Arkadaşları "Vallahi ben böyle aşk, sevgi görmedim" notuyla ikilinin pozunu paylaştı.

"YAYIN ESNASINDA EN AZ 5-6 KERE TUVALETE GİDİYORUM"

Seren Serengil, "Bu sene kilom 43.5, 43.7 filan. Kilo kaybımı da önemsemiyorum. Ama pankreas yetmezliği, karaciğer yetmezliği var. Safra kesem alındı, böbrek taşı düşürmeye başladım. Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Boyum dört santimetre kısalmış" dedi.

Serengil sözlerini şöyle sürdürdü; "Boyum 1.67'ydi,1.63'e düşmüş. Şoka girdim, nasıl olabilir böyle bir şey diye. İnanmak istemedim, bir daha baktım, çok üzüldüm, kemik erimesi başlamış. Zaten yemek yedikten sonra korkunç derecede damping sendromu diye bir şey var."

"Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum. Bana bazen, 'bu kadar hastasınz, yayına nasıl çıkıyorsunuz?' diyorlar, yayının hemen arkasında kulis var ve tuvalet var. Ben yayın esnasında en az beş-altı kere tuvalete gidiyorum.

"Artık tuvalete gitmekten, istifra etmekten o kadar yorgunum ki, işimi yapmaya çalışıyorum, bu kadar yapabiliyorum, iki saat buraya geliyorum ve tuvalet olduğu için. Dışarıda gezmem mümkün değil, bir yere gitmem mümkün değil."

"Yemek yedikten sonra beynime kan gitmiyor, bütün vücuttaki kanı bağırsağa pompalıyor, beyne, kalbime kan gitmiyor; nefes alamıyorum. Benim dışımda bir başkası olsaydı bir yıldır ortalığı ayağa kaldırırdı."

"HASTANEDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

"Bugüne kadar şikayetçi olmayacaktım, olmadım da, ismini dahi zikretmedim ama bu kadar duyarsız, bu kadar küstah hastanenin sahibini aradım geçen gün en sonunda. Çünkü epikrizimi göndermiyorlar, 'siz hatalı bir şey yapıyorsunuz, orada benim gibi bir sürü kadın ameliyat oluyor ve hepsi 60 kilolarda' dedim, 'beni ilgilendirmez, benim anlaşmalı doktorum değil, geliyor burada yapıyor' dedi."

Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilMustafa Rahman Tohma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turabi Çamkıran: Acun abi ters köşe yapmayı iyi biliyor
Turabi Çamkıran: Acun abi ters köşe yapmayı iyi biliyor
Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor
Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor
Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti!
Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim