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Sevgilisi ve üvey annesini koltukta cinsel ilişki sonrasında yakaladı!

İlk Görüşte Evli yarışmasıyla tanınan Jess O'Connor hayatının şokunu yaşadı. Jess O'Connor erkek arkadaşını üvey annesiyle yatakta basınca hayatının şokunu yaşadı. Ünlü TV yıldızı gördüğü olayı tüm detaylarıyla anlatarak "Hâlâ şoktayım" dedi. Uzun süre terapi gören ünlü isim yaşadığı olayın etkisinden çıkamadığını da söyledi.

27 Ekim 2022 Perşembe 16:52
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Sevgilisi ve üvey annesini koltukta cinsel ilişki sonrasında yakaladı!



Bir Amerikan gerçeklik televizyon dizisi olan İlk Görüşte Evli ile tanınan Jess O'Connor sevgilisini ve üvey annesini birlikte yakaladı. Hayatının şokunu yaşayan Jess O'Connor yaşadıklarını anlatırken şoktan çıkamadığı da itiraf etti.

"Daha yeni ipotek almıştık ve bana evlenme teklif etmeyi bile düşünüyordu. Uzun vadeli planlarımız vardı" diyen Jess O'Connor gördüklerini tüm detaylarıyla anlattı.

UYANIP YATAKTA YALNIZ OLDUĞUNU FARK EDİNCE...

Ünlü TV yıldızı konuşmasında "Hepimiz akşam yemeğine çıkmıştık, eve geldik ve bir şeyler içmeye devam ettik. Babamı, erkek arkadaşımı ve üvey annemi alt katta bıraktım ve yatmaya gittim - uzun süreli ciddi bir ilişki içindeyken yapılması oldukça normal bir şey. Ancak sabah 5 civarında uyandım ve erkek arkadaşımın hâlâ yatağa gelmediğini fark ettim" dedi.

"BATTANİYEYİ ÜZERİNDEN ÇEKTİM"

Jess O'Connor odasından çıktığında olanlar oldu. Jess O'Connor gördüklerini şöyle anlattı:

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"Aşağı indim ve yemek odasının kapısının açık olduğunu gördüm - yemek odasını sadece özel günler için hiç kullanmadığımız için garipti. Daha sonra iki bardak, boş bir şampanya şişesi, erkek arkadaşım ve üvey annemin telefonları ve iki yığın kıyafet gördüm. Onu kanepede battaniyenin altında uyurken gördüm ve ona koştum ve çığlık atarak battaniyeyi üzerinden çektim. Ardından kendi pantolonu yerine onun dantelli pantolonunu çıkardı! Tam bir şoktaydım. Gördüklerime inanamadım. Üvey annem her şeyi itiraf etti ve babam hemen boşanacaklarını söyledi."

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