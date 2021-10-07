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Sevgilisini anlamak için protez tırnak takan adam, sosyal medyada viral oldu

29 yaşında bir güzellik salonunda çalışan Caitlin Barlow isimli kadın, erkek arkadaşının kendisini anlaması için oldukça değişik bir yola başvurdu. Kuzey Karolina’da yaşayan çift ortaya çıkan eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

07 Ekim 2021 Perşembe 13:43
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Sevgilisini anlamak için protez tırnak takan adam, sosyal medyada viral oldu
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Uzun bir süredir protez tırnaklarla yaşayan Caitlin Barlow, sevgilisinin “Bu kadar da zor olamaz” sözü üzerine kimsenin aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdu. Güzellik salonunda çalışan Barlow, erkek arkadaşı Chris’in kendisini anlayabilmesi için ona protez tırnaklar yaptı.

Bir gün boyunca günlük işlerini protez tırnaklarla yaşamak zorunda kalan Chris’in videosu sosyal medyada dikkatleri çekti. Videoda Chris’in yere düşen bozuk paraları toplamaya çalıştığı ve bir benzin istasyonunda banka kartını makineden çıkartmakta zorlandığı anlar kullanıcılara keyifli zamanlar yaşattı.

Protez tırnaklarla yaşamanın zannedildiğinden daha zor olduğunu dile getiren Chris, “İk kez yürümeyi öğrenmek gibiydi. Her şeyi nasıl yapacağımı yeniden öğrenmek zorunda kaldım. Gün içinde parmak uçlarımı bu kadar kullandığımın farkında bile değildim” dedi.

Sevgilisinin bazı hareketlerinin yavaş olma nedenini anladığını dile getiren Chris, “Protez tırnaklar beynimde kısa devre olmasına neden oldu. Zorlanarak yaptığım işler aslında gün içinde hiç duraksamadan yaptığım basit durumlardı. Gömleği iliklemek, emniyet kemeri çözmek imkansızdı. Hatta sadece arabadan inmek bile oldukça zordu” dedi.

Son Güncelleme: 07.10.2021 13:47
Anahtar Kelimeler:
Protez Tırnak
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