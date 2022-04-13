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Sevgilisini öğrenince şaşıracaksınız!

Yıllarca Avrupa Yakası Fatoş olarak tanıdığımız Şenay Gürler'in 8 yıldır birlikte olduğu kişiyi öğrenince çok şaşıracaksınız...

13 Nisan 2022 Çarşamba 13:53
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Sevgilisini öğrenince şaşıracaksınız!

Ekranda gördüğümüz yüzlerin bazıları bizim için özeldir, yeri ayrıdır. Her ne kadar bir karakteri canlandırıyor olsa da onu gerçekmiş gibi alıp bağrımıza basarız. Tıpkı Avrupa Yakası Fatoş gibi.

Kendisini yıllarca Fatoş olarak benimsediğimiz Şenay Gürler'den bahsediyoruz tabii ki. Kendisi oldukça iyi bir oyuncu olmasının yanısıra başarılı bir seslendirme sanatçısı da.

Şenay Gürler, Türkiye'nin en beğenilen kadınlarından bir tanesi bir yandan da. Fakat özel hayatını o kadar gözler önünde yaşamıyor.

Karşınızda dünyaya ismini altın harflerle yazdıran bilardo şampiyonu Semih Saygıner. Evet, bu ikili sevgililer.

Hem de tam 8 yıldır beraberler.

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