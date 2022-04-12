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Şevval Şahin'in 'ekler' paylaşımı sosyal medyanın diline düştü!

Şevval Şahin yine sosyal medyada dalga konusu olmayı başardı. Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, ekler yedi ve eklerle ilgili bir paylaşım yaptı. Ekler'i İngilizce söylemeye çalışan Şahin yine sosyal medyanın diline düştü.

12 Nisan 2022 Salı 13:43
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Şevval Şahin'in 'ekler' paylaşımı sosyal medyanın diline düştü!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin sosyal medyada adından söz ettirdi. 400 bini aşkın takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanan manken, dün akşam beğendiği bir kutu ekleri takipçileriyle paylaştı.

Şevval Şahin yaptığı bu paylaşıma, "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair delireceğim bütün kutuyu şimdi bitirebilirim" notunu düştü. Şahin'in eklere "eclair" demesi sosyal medyada gündem oldu.

Takipçileri mankene, "Şimdiki moda da yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmak sanırım", "İngilizcemi övmeye çalışırken ben", "Tamam abla en çok Fransız sensin" şeklinde yorum yağdırdı.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşamıştı. Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti.

kmlyky

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