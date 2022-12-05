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Şevval Sam'ın duygusal anları! Sahnede oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı

48. Pantene Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin de ödül aldı.

05 Aralık 2022 Pazartesi 01:01
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Şevval Sam'ın duygusal anları! Sahnede oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı



48. Pantene Altın Kelebek ödülleri bu sene de nefes kesti. Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin 'Yıldızı Parlayanlar' ödülüne layık görüldü. Şevval Sam, ödül almak için sahneye çıkan oğlunu görünce fotoğraf çekmek için telefonuna sarıldı. Sam'ın bu esnada gözlerinin dolduğu görüldü.

Gecenin ilerleye dakikalarında En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı ödülünü kazanan Şevval Sam ödülü alırken yaşadığı heyecanı "Şarkı söylerken daha az heyecanlanıyorum' sözleriyle dile getirdi.


Sam daha sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi: Bu benim 3. Altın Kelebek Ödülüm. Bugün benim için çok anlamlı ve tarihi bir gün. Dünyaya getirdiğim yetiştirdiğim oğlum ile aynı gün ödül aldım. Benim için büyük bir gurur. Onun bugünlere gelmesinde Cem'in (Cem Davran) çok büyük bir payı vardır. Cem dedi ki; tiyatro. ve Taro gerçekten aşık oldu ve bu yola baş koydu. Onunla gurur duyuyorum ve kendisini tebrik ediyorum.

Öte yandan ünlü sanatçı sahnede Kazım Koyuncu'yu da andı.

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