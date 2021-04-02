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Seyfi Dursunoğlu'nun (Huysuz Virjin) miras davasında masraf krizi

Temmuz 2020'de hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun (Huysuz Virjin) mirasına ilişkin açılan davada masraf krizi çıktı. Usta sanatçının mirasını bağışladığı ÇYDD’nin masraf talebi mahkemece yerine getirilmedi.

02 Nisan 2021 Cuma 10:35
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Seyfi Dursunoğlu'nun (Huysuz Virjin) miras davasında masraf krizi

Geçtiğimiz temmuz ayında 87 yaşında yaşamını yitiren Seyfi Dursunoğlu, mirasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) geçmesi için vasiyetname hazırladı. Vasiyetnameye göre sanatçının Üsküdar Kandilli’deki evi ile bankalardaki paraları derneğe kaldı. Dursunoğlu, otomobilini, uzun yıllardır yanında çalışan Ümit Yazıcı’ya bırakırken, şahsi eşyalarını ise yeğeni Güliz Buyrukbilen’e bıraktı. Ancak bu vasiyet henüz yerine getirilemedi. Nedeni ise yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam’ın açtığı dava oldu.

TEREKE TESPİT DAVASI AÇTI

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; ikili adına açılan vasiyetnamenin iptali davası devam ederken, ÇYDD de tereke tespit davası açtı. Tereke davasına ilişkin önceki gün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Kandilli’deki evde keşif yaptı. Keşfe ilişkin hazırlanan rapor dosyaya girdi. Duruşmada; ÇYDD avukatı, tereke için bir takım harcamalar yaptıklarını, bu harcamaların Dursunoğlu’ndan geriye kalan paralardan karşılanmasını talep etti.

AVUKATIN GÖREVİ İPTAL EDİLDİ

Mahkeme başkanı, söz konusu talebi tereke idare memurunun değerlendirmesine karar verdi. Mahkeme başkanı ayrıca, bir süre önce tereke idare memuru olarak atanan avukat E. Ş.’nin görevini iptal etti. İptal gerekçesini ise memurun, terekeye ilişkin raporunu zamanında hazırlamaması oluşturdu.

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