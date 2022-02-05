Seyhan Soylu Ece Erken'e verdi veriştirdi! ''Evli adamlarla kırıştırırsan...''

Geçtiğimiz günlerde Ece Erken hakkındaki sözleriyle olay yaratan Seyhan Soylu, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Soylu, kendisine suç duyurusunda bulunan Ece Erken'e ''Şafak'a gerçekten aşıksan redd-i miras yap!'' dedi.

''SENİ İMANA DAVET EDİYORUM!''

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Ece Erken'i hedef alan Seyhan Soylu, Erken'in suç duyurusunda bulunması sonrası küplere bindi. Soylu, Ece Erken'e şu sözlerle seslendi:

Hemen gidip bizi şikayet ettin, duramadın. Gündemden düşersin diye korkuyorsun. Nihat Doğan'ı tacizci yaptın, ekranlarda adamı rezil ettin, o sana dava açmadı. Evli adamlarla kırıştırırsam, ben de metres olurum. Yalan mı! Sen kocanın katillerinden biriyle tatilde değil miydin? Verdin mi bunu ifadende? İman başka bir şeydir, ben senin 6 ay sonra ne yapacağını da biliyorum. Şimdi indireceksiniz kalan mirası... Redd-i miras yap da inanayım samimiyetine. Gülben Ergen senin yanında zemzem suyuyla yıkanmış.

Canlı yayında Yasin-i Şerif'i havaya kaldıran Seyhan Soylu, Ece Erken'e ''Seni imana davet ediyorum'' dedi.

NE OLMUŞTU?

Seyhan Soylu, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Soylu, ''Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan hanımla da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar. Bana dedi ki; 'İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen' dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size.'' ifadelerini kullanmıştı.

Ece Erken hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çeken bir diğer isim de Nihat Doğan'dı. Nihat Doğan, ''Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu" diyerek Erken'i dürüst olmaya çağırmıştı.

Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'nun sözleri üzerine öfkelenen Ece Erken, suç duyurusunda bulundu.