Seyirci öyle bir cevap verdi ki...

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Gorbaçov' sorusu sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Yarışmacının seyirci jokeri kullandığı soruda, seyirci yanlış yönlendirince ekran başındakiler şaşkına döndü.