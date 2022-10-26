Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107
Flaş Haber
Ekmeğe okkalı zam geliyor!
Kapat

Seyirci öyle bir cevap verdi ki...

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Gorbaçov' sorusu sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Yarışmacının seyirci jokeri kullandığı soruda, seyirci yanlış yönlendirince ekran başındakiler şaşkına döndü.

26 Ekim 2022 Çarşamba 14:57
82 Okunma
Seyirci öyle bir cevap verdi ki...



Kim Milyoner Olmak İster'de, geçtiğimiz günlerde vefat eden, Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov soruldu.

"Geçtiğimiz günlerde vefat eden, Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir?" sorusunda yarışmacı "seyirci jokerini" kullandı, seyirci Kraliçe II. Elizabeth yanıtını verirken, yarışmacı ise seyircinin verdiği yanıta güvenmeyerek "yarı yarıya joker" hakkını kullandı.

Joker hakları ile doğru yanıtını bulan yarışmacı 7 bin 500 TL'lik soruyu bildi.

O anlar sosyal medyada tartışma yarattı!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor yıldızı Taner Tolga Tarlacı hakkında şok iddia!
Survivor yıldızı Taner Tolga Tarlacı hakkında şok iddia!
Müzisyene çiftetelli dayağı
Müzisyene çiftetelli dayağı
Güzelliğiyle parmak ısırttı
Güzelliğiyle parmak ısırttı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim