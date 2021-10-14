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Şeyma Subaşı 3. kez Kuran-ı Kerim okumaya başladığını duyurdu!

Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Son olarak Dubai’de tatil yapan sonrasında ise sevgilisiyle öpüştüğü anları Instagram hesabından paylaşarak olay yaratan Şeyma Subaşı, bu sefer Kuran-ı Kerim paylaşımıyla gündem oldu.

14 Ekim 2021 Perşembe 10:17
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Şeyma Subaşı 3. kez Kuran-ı Kerim okumaya başladığını duyurdu!
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Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Dubai tatili sonrası dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Dubai turundan bol bol paylaşım yapan Şeyma Subaşı, leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını “Yallah Şeyma” notuyla paylaşarak dikkatleri üzerine çeken isim sonrasında ise sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı.

Şeyma Subaşı, yine dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra bir süre sonra tekrar barışan Şeyma Subaşı, bu sefer Instagram’ın hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Kuran-ı Kerim’den bir sayfa paylaşan ünlü isim, bu sefer İngilizce olarak okuduğunu söyledi.

Şeyma Subaşı, Kuran-ı Kerim’i hamile olduğu dönemde Türkçe olarak okuduğunu, aslında İngilizce okurken anlamakta zorluk çektiğini o yüzden sıklıkla Türkçe’sine baktığını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıKuranı Kerim
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