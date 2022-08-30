Şeyma Subaşı: "Allah'a inanmayı seçiyorum ve..."

Acun Ilıcalı ile boşanan ve son dönemde eski aşkı Meedo ile yeniden barışan Şeyma Subaşı paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Mohammed Alsaloussi'nin aldığı pahalı hediyelerle ve bitmeyen tatiliyle adından söz ettiren Şeyma Subaşı son olarak bir paylaşım yaptı ve duygularını takipçileriyle paylaştı.

Şeyma Sabaşı paylaşımında şunları yazdı:

ŞEYMA SUBAŞI'NA YORUM YAĞDI

"Hepimiz bu hayatta mutluluk isteriz, sadece mutlu olmak için… Ama bence mutluluk bazı soruları sormakla bulunur ve mutluluk bu sorulara doğru cevaplar vermekle gelir. Ve hepsi içimizde. Ama asıl mesele kendine doğru soruları sorabilmektir.

Bizi ne mutlu eder? Bu geçici hayatta bizi gerçekten ne mutlu eder? Benim için doğru olan cevapları biliyorum ve onlarla yaşıyorum - içimdeki gerçek huzurla saf huzurla…



Basit şeyler… Dış mutluluğumun ne olduğunu bilmek ve içsel mutluluğumun farkında olmak... Dış mutluluktan kastettiğim dış dünyadan aldığım şeyler...

Gerçek değerimi bilmek ve ihtiyaçlarıma yeterince dikkat etmek benim için mutluluğa giden yol. Eğer o an ihtiyacım uzun bir uyku ya da huzurlu bir yalnızlık anı ise bunu hisseder ve kendime sağlarım.



Benim ihtiyaçlarım - senin ihtiyaçların mı? Herkesin mutluluk için ihtiyaçları farklı olabilir. Ailemi seviyorum, onlara yeterince değer veriyorum. Paylaşmayı seçtiğim arkadaşlarımı seviyorum, onlara yeterince değer veriyorum…

Doğru yaşamayı seçiyorum, Allah'a inanmayı seçiyorum ve her ne oluyorsa bir sebeple oluyor bunu biliyorum. Kendiniz, aileniz ve çevrenizdeki insanlar için elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı bilmek bile çok iyi hissettiriyor…



Kendiniz hakkında iyi hissetmek gerçektir. İyi bir insan olmak çok huzurlu hissettirir…

Huzur içinde yaşarken bedeniniz bu dünyada topraklanmış ve güvende, ruhunuz hafif, yumuşak ve farklı boyutlarda seyahat ediyor gibidir ama nerede olduğunuzu, ne olduğunuzu ve kim olduğunuzu, amacınızın ne olduğunu bilmek gibidir. Hayatta olmak ne demektir?



Gerçek mutluluğunuzu bulmak için kendinize doğru soruları sorduğunuzdan emin misiniz? Ve bu soruların cevaplarını kucaklamaya, kendinizi mutlu etmeye hazır mısınız?"

Şeyma Subaşı'nın bu paylaşıma "Bu kadar gezmesen de mutlu olur musun?" yorumları yağdı.